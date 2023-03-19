شكرا لقرائتكم خبر عن نجل محمد الحلو يطمئن الجمهور على حالة والده: حمد الله على سلامتك ياحبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن حمادة الحلو، نجل الفنان محمد الحلو، الجمهور على حالة والده، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا وخضوعه لعملية جراحية، ونشر صورة على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وعلق قائلاً: حمد الله على سلامتك ياحبيبى كرم ربنا كبير علينا أوى الحمد والشكر لله".





وكشف مؤخرًا حمادة الحلو نجل الفنان محمد الحلو عن تعرض والده لأزمة صحية جديدة، إثر تعرضه لانسداد شرايين وحاجته إلى عملية جراحية عاجلة بعد 9 أشهر فقط من العملية السابقة.

وقال حمادة الحلو، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "للأسف تعب تاني بعد 9 شهور بس من تركيب الدعامات السابقة، وبعد خضوعه لتحاليل وأشعة أوصى الطبيب بسرعة خضوعه لجراحة جديدة، وهنعرف تفاصيل حالته بالظبط والمشكلة في الدعامات ولا إيه خلال يوم أو يومين".

يذكر أن الفنان محمد الحلو يقدم برفقة الفنانة حنان ماضي تتر مسلسل "ضرب نار" المقرر عرضه في رمضان المقبل، وقال في تصريح سابق لليوم السابع: "الأغنية جميلة جدا، وكان إضافة كبيرة مشاركة الفنانة حنان ماضى اللى ليها بصمة فى مسلسلات كتير بتتراتها"، مشيرًا إلى أن الأغنية يشارك بها أيضا المايسترو أمير عبد المجيد كعازف قانون.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، أحمد بدير، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الاتربى، اسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، ضياء عبد الخالق، زينة منصور، أيسل رمزى، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.

تدور الأحداث حول مهرة (ياسمين أحمد عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفا على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة نتنهى بالزاوج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير (ماجد المصرى) الذى يحاربهم ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل.