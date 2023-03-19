إلهام شاهين وابنة شقيقتها تؤديان مناسك العمرة

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورًا من أداء فريضة العمرة برفقة ابنة شقيقتها إلهام صافي الدين، ولاقت الصور من داخل الحرم المكى إعجاب جمهورها.

وعلقت إلهام شاهين على الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستجرام لها ولابنه شقيقتها: "السعودية، مكة المكرمة"، وظهرت الفنانة بحجاب كامل، وإلى جانبها إلهام الصغيرة.

وعلى جانب آخر، كانت الفنانة إلهام شاهين، كشفت - فى وقت سابق - عن وفاة جدة الفنانة الشابة إلهام صفى الدين، ابنة شقيقتها، وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك"، قائلاً: "تعازينا القلبية للفنانة إلهام صفى الدين فى وفاة جدتها السيدة نظمية، والدة الأخ العزيز السيد عدنان صفى الدين".

وتابعت: "قلبى معكم، ودعائى لكم بالصبر على ألم الفراق البقاء لله، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يارب ونتذكرها دائما بكل الخير".

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