شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى ريس مركب صيد وتواجه صعوبات الحياة في برومو مسلسل تحت الوصاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة ميديا هب سعدى - جوهر، البرومو الرسمي لـ مسلسل "تحت الوصاية" بطولة النجمة منى زكى، والمقرر عرضه على شاشة قناة DMC خلال شهر رمضان المقبل.

وظهرت النجمة منى زكي في البرومو الرسمي لـ مسلسل تحت الوصاية" وهى تبحث عن ابنها وتقود إحدى مراكب الصيد، وتواجه تحديات الحياة للحفاظ على حقوق أولادها.

وتناقش النجمة منى زكى فى المسلسل العديد من القضايا التى تخص المرأة وضرورة تمكينها فى مختلف أنشطة المجتمع، وتحديها للصعاب الكثيرة التى تواجهها خلال رحلة حياتها، وذلك خلال شخصية "حنان" ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات، وتواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل.

وتضطر حنان للتخلى عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد ومواجهة التحديات التي تواجهها كامرأة في محل عملها، بالإضافة إلى التغلب على الصعاب التي تواجهها مع عائلة زوجها من أجل الحفاظ على حقوق طفليها القاصرين، حيث يناقش العمل قانون الوصاية.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين.