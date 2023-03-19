شكرا لقرائتكم خبر عن "وحوى يا وحوى" أحدث أغانى أبو الليف بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب نادر أبو الليف من تسجيل أحدث أغانيه التي بعنوان "وحوى يا وحوى" بمناسبة شهر رمضان المبارك، كلمات السيد على وألحان أحمد يوسف محمد الوزير، وتوزيع مؤمن ياسر وسوف يقوم أبو الليف بتصويرها بطريقة الفيديو كليب وعرضها على كل المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية بعد الانتهاء من تصويرها خلال الأيام المقبلة.



أبو الليف مع صناع الأغنية

يذكر أن الفنان نادر أبو الليف استأنف نشاطه الفني، مؤخرًا بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، حيث انتهى فور مغادرته المستشفى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "لازم أضحك" والتى يتعاون فيها مع مصطفى حيدر ووليد منير، ومقرر طرحها مساء اليوم على يوتيوب ومنصات الأغانى.

تقول كلمات الأغنية:

من كتر همى وحرق دمى لازم اضحك

على الدنيا لما بتعاندنى لازم اضحك

حتى ضحكتى صوته بس بدارى فيه

والكلام من غير احس بان علية

لازم اضحك

مخطوط علية ومية مية ومش هاممنى

ومش فارقة مين مغايا ومن ظالمنى

وشكلى لو شوفته في المرايا معرفهوش

ويعملوا ميت حكايه تروح فاشوش

لازم اضحك

وكان قد تعرض المطرب نادر أبو الليف لوعكة صحية بشكل مفاجئ أسفرت عن احتجازه في غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات بمنطقة الدقي، حيث يعانى من أزمة في التنفس تسببت في ضعف عضلة القلب نتج عنها أزمة قلبية.

وطرح مؤخرًا المطرب أبو الليف وهبة مختار أغنية جديدة تحمل اسم "الراجل الحنين رزق" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات السيد على والحان وتوزيع رامى المصرى وطبلة أحمد عيادى وجيتار مصطفى أصلان وتم التسجيل فى استوديو طرب ومكس وماستر هانى محروس.

وعرض مؤخرًا الفنان نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.