شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون بعد احتفالها بعيد ميلادها فى باريس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين عدة صور للممثلة والنجمة جينيفر أنيستون أثناء خروجها من أحد فنادق باريس، وفقًا لموقع ديلى ميل الذى أكد أن أنيستون بدا أنها حرصت على الاحتفال بعيد ميلادها في العاصمة الفرنسية، وذلك نظرًا لأن عيد ميلادها لم يمر عليه سوى شهر واحد.





جينيفر انيستون

وكانت النجمة الكبيرة جينيفر أنيستون حرصت على نشر صورة نادرة تجمعها بوالديها، مع اقتراب نهاية احتفالها بعيد ميلادها الرابع والخمسين، والذى احتفلت به خلال الشهر الماضى.



جينيفر انيستون

وشاركت الممثلة الصورة النادرة عبر صفحتها على موقع "إنستجرام"، حيث شوهدت جينيفر فى فترة طفولتها، مع والديها الراحلين، جون ونانسى، وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.