ليلى علوي مع ابنها بالتبني “خالد” في جلسة تصوير جديدة.. شاهدوا وسامته اللافته بعد أن فقد نصف وزنه!

كتب امير فتحي في الأحد 19 مارس 2023 05:47 مساءً - خضعت النجمة المصرية ليلى علوي لجلسة تصوير جديدة مع ابنها بالتبني “خالد”، وذلك بمناسبة عيد الأم.

وأطلت الفنانة “ليلى علوى” فستان أسود اللون من قماش الستان، من تصميم مصممين الأزياء المعروفين “ميساء محمد عزب” و “سهر محمد عزب”، وكان التصوير بواسطة المصور الفوتوغرافي “محمد سيف”

أما عن تصفيفة الشعر فقد صنعها مركز التجميل المشهور “محمد الصغير”، والمكياج تم وضعه بواسطة الماكييرة “سها خوري” ، مما جعل “ليلى علوي” تبدو صغيرة في السن و مختلفة وأنيقة جدًا فى هذه الإطلالة.

أما نجلها خالد فظهر مرتديًا بدلة كلاسيكية أنيقة، كما فاجأ الجمهور بفقدانه الكثير من وزنه الزائد، وأشاد الكثيرين منهم بوسامته.

من هو إبن ليلى علوي؟

تعدّ قصة الفنانة ليلى علوي مع ابنها بالتبني خالد من أكثر قصص الأمومة تأثيراً، حيث لم ترزق ليلى بأولاد رغم زواجها لعدة سنوات.

وتزوجت علوي من عمّ زوجة ابن الرئيس المصري محمد حسني مبارك، رجل الأعمال المصري، منصور الجمال. وفي العام 2015 انفصلت عنه، من دون أن تنجب منه أطفالاً، لذا لجأت الى تبني طفل اسمه “خالد”.

رحلت والدته فتبنته

في لقاء مع الإعلامي محمود سعد، كشفت ليلة علوي أنها قررت أن تتبنى خالد بعد رحيل والدته التي كانت واحدة من أقرب الناس إليها.

وأوضحت أن عمره كان 6 أشهر فقط، مضيفة أن خالد عوضها كثيراً عن عدم الإنجاب، لافتةً إلى أن حياتها تبدلت بعد تبنيه، حيث أصبحت تشعر بالهدوء الشديد بمجرد النظر إليه. ووصفت الفنانة المصرية ابنها خالد بأنه “نعمة” رزقها به الله.

ليلى علوي خارج موسم رمضان 2023

تغيب الفنانة ليلى علوي عن المشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2023، وذلك لانشغالها الفترة الماضية في تحضير وتصوير عدد من الأفلام السينمائية.

تصريحات ليلى علوي في برنامج كلمة أخيرة

حلّت الفنانة ليلي علوي ضيفة علي برنامج “كلمة اخيرة “مع الاعلامية لميس الحديدي والذي يعرض علي قناة “اون اي” ، وأثناء الحوار تحدثت ليلي علوي عن العديد من الأمور الفنية وبعض الأمور المتعلقة بحياتها الشخصية.

قالت ليلى علوي: مالقيتش حاجة تعجبني خلال أربع سنين ترجعني للسينما غير فيلم ” ماما حامل، في أعمال بحددها من أول قراءة وفي حاجات بتحتاج وقت علشان أحكم وأوافق عليها أو أرفضها .



وتابعت: فيلم المغتصبون تسبب في تعجيل صدور قانون الإعدام للمغتصبين علشان كده بركز على العمل اللى ليه مضمون ورسالة و ربنا كرمني بعد فيلم”المغتصبون” وأرى أن هوايتي هى مهنتي، ولا أحب الإفيهات ولكن أقرب للمواقف الكوميدية.

وأضافت: أنا بحب الفنان شريف الدسوقي وربنا يشفيه، فانه كاركتر مميز جدا، من أول الناس التى صفقت له فى فيلمه فى مهرجان القاهرة والذى حصل على جائزة عنه، والصراحة هو شخص غير معتاد فى تمثيله وكوميديته ليه طابع غير معتاد .

ليلى علوي في مهرجان القاهرة السينمائي

وقالت ليلى علوي خلال تصريحات على السجادة الحمراء لافتتاح الدورة ال 44 لمهرجان القاهرة السينمائي: مبروك علينا المهرجان، طوال الفترة الماضية كانت هناك اجتماعات ومناقشات مع حسين فهمي وأمير رمسيس واندرو محسن، ومحمد العدل وعمر عبدالعزيز وجابي خوري، تغيبت عن اكثر اجتماع لظروف معينة، لكن الأمور تسير بشكل رائع، والقاهرة السينمائي أكتر مهرجان بحبه، أول مهرجان نزلته، ومن أهم مهرجانات العالم، الوحيد الذي لديه الصفة الرسمية في الوطن العربي، الدولة كلها معانا للحفاظ على تلك المكانة.

وأضافت: اصور حاليًا فيلم مهمة في سهل حشيش مع بيومي فؤاد وحمدي الميرغني، تأليف لؤي السيد، اخراج محمود كريم، نجحت معاهم في ماما حامل، نقدم فيلم اجتماعي كوميدي، حصلنا على اجازة بسبب المهرجان ونكمل التصوير بعد 4 ايام.

وتابعت: سأتفرغ للسينما ولدي فيلمين في السينما، ولهذا لن أقدم أعمال درامية في الفترة المقبلة ولن أشارك في موسم دراما رمضان 2023، ولكن من المؤكد أنني سأتابع بعض الأعمال المنتقاة بعناية.

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