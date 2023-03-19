شكرا لقرائتكم خبر عن حجازى متقال يحتفل بعيد ميلاده ويستعد لطرح أغانٍ جديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المطرب حجازى متقال بعيد ميلاده خلال حفل أحياه في منطقة التجمع، حيث فاجأه الحضور بالصعود معه على المسرح والتقاط الصور، وأكد فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يستعد خلال الفترة الحالية لطرح عدة أغانى متنوعة يتعاون من خلالها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين.













وطرح مؤخرا المطرب حجازى متقال أغنية تحمل اسم "أسوان" احتفالاً بالعيد القومى لها، وهى من كلمات عبير عصام ومحمد البدرى وألحان حسن على وتوزيع أسامة عبد الهادى .

وأكد مؤخرًا المطرب حجازى متقال، أن الأغنية الصعيدية قريبة لكل قلوب المصريين، نظرًا لأن أهل الصعيد طيبي القلب، قائلاً: "ربنا هو اللى عايز كده والصعايدة طيبين وممكن واحد صعيدى صوته يعلى بس من جوه قلبه طيب وودود ومفيش أكثر من تار وبعدها الأهالى يتصالحوا بحب".

وأضاف حجازى متقال، فى حوار ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامى يوسف الحسينى، على القناة الأولى، أن ظاهرة الثأر تراجعت كثيرًا فى أقاليم الصعيد نظرًا للوعى وانتشار التعليم بين المواطنين، متابعًا: "التار قل كتير وبدأ يبقى فى وعى والتعليم والناس لما بتكبر تفهم أكثر".

وأوضح المطرب حجازى متقال، أن العائلات فى الصعيد أصبح لديها الكثير من الوعى والتأكد من أن عادة الثأر سيئة ولا خير فيها، مشيرًا إلى أنه تحدث عن الثأر فى أغنية قدمها فى أحد المسلسلات خارج مصر.

وفى وقت سابق، قال المطرب حجازى متقال لـ"الخليج 365" إنه يشارك بأغنية ضمن أحداث مسلسل "تساهيل" بطولة الفنان الكوميدى بيومى فؤاد تحمل اسم "الصلح تم"، من كلمات محمد البدرى، وتوزيع ميدو مزيكا وألحان منعم، وتتحدث عن قيم مبادئ الصعايدة ومشاكل الثأر، موضحا أن الأغنية تهدف إلى أن أهالى الصعيد أصبحوا يكرهون عادة الثأر وأنهم يؤمنون بالقانون والعقاب.

مسلسل "تساهيل" عمل مصرى سعودى، سيعرض على أحد المنصات وهو من بطولة بيومى فؤاد، على السبع، بدر اللحيد، ريم على، عهود السامر، محمد الراشد، ومن إخراج رافع حمدى ومن تأليف محمد الراشد، ويشهد العمل مشاركة عدد كبير من فنانين الوطن العربى.