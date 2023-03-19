شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم نجمة من ذهب فى الدراما منذ 10 سنوات تتوجها بـ"عملة نادرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا شك أن النجمة نيللى كريم واحدة من النجمات اللاتى حفرت أسماءهن بحروف من ذهب في الدراما التليفزيونية، حيث تعد نيللى أحد أبرز نجمات الدراما في مصر والوطن العربى، قدمت العديد من الأعمال المهمة على الشاشات، بالإضافة إلى القضايا التي ناقشتها في مسلسلاتها والتي تنوعت ما بين التاريخى وقضايا الإدمان وقضايا قوانين المرأة، فضلاً عن الأعمال الكوميدية وغيرها من المسلسلات التي لاقت نجاحًا باهرًا وأصبح لها قاعدة جماهيرية كبيرة، كما أنها نالت إشادات من النقاد وصناع المهنة ورواد السوشيال ميديا.



نيللى كريم 2

نيللى كريم.. تحتفل هذا العام بمسلسلها الجديد" عملة نادرة" المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج ماندو العدل، وهو العمل المنتظر حيث تقدم من خلاله نيللى كريم التيمة "الصعيدية" وهى التيمة التي يحبها وينتظرها الجمهور، خاصة أن خطوطها وشخصياتها دائمًا ما تحظى بشغف لدى الناس، ومنذ أن طرحت الجهة المنتجة للعمل البرومو الرسمى حصدت إشادات كببيرة من الجمهور، لاسيما أن عملة نادرة هو العمل الصعيدى الوحيد فى موسم رمضان 2023، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين على رأسهم جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، إضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.



نيللى كريم

عملة نادرة، هو العمل رقم 10 للنجمة نيللى كريم في مشوارها الدرامى، وتحديدًا منذ أن بدأت تقدم بطولات تحمل اسمها بمفردها وتتحمل مسئولية عمل على أكتافها، حتى وضع الجمهور فيها الثقة على مدار 10 سنوات كاملة، وبدأت الثقة بين نيللى والجمهور بدءًا من مسلسل "ذات" الذى قدمته عام 2013 مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، وشارك في بطولته كلا من باسم سمرة أحمد كمال، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، كما قدمت مسلسل "سجن النسا" مع المخرجة كاملة أبو ذكرى عام 2014، وشارك في بطولته كلا من روبى ودرة وأخرون، كما قدمت عام 2015 مسلسل "تحت السيطرة" مع المخرج تامر محسن، وشارك في بطولته كلا من ظافر العابدين محمد فراج، وأحمد وفيق، واخرون، كما قدمت عام 2016 مسلسل "سقوط حر" مع المخرج شوقى الماجرى، وشارك في بطولته أحمد وفيق ومحمد فراج، وقدمت أيضًا مسلسل "اختفاء" عام 2017 مع المخرج أحمد مدحت، وشارك في بطولته كلا من هشام سليم ومحمد ممدوح واخرون.



نيللى كريم 4

وقدمت نيللى كريم مسلسل " بـ 100 وش" مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، وشارك في بطولته آسر ياسين وعدد كبير من الفنانيين، كما قدمت مسلسل "ضد الكسر" عام 2012 مع المخرج أحمد خالد، وشارك في بطولته كلا من محمد فراج ولقاء الخميسى، وقدمت عام 2022 مسلسل "فاتن أمل حربى" مع المخرج ماندو العدل، وشارك في بطولته كل من شريف سلامة، محمد الشرنوبى وآخرون .



نيللى كريم 1



نيللى كريم 3