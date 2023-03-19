شكرا لقرائتكم خبر عن "بالفن نقدر نغير".. سامح حسين يقدم عرضا مسرحيا بجامعة بنها للتوعية بمخاطر المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفنان سامح حسين وفريق عمل مسرحية "SALE" اليوم الأحد، بجامعة بنها، عرضا مسرحيا، برعاية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها، ورانيا معتز الأمين المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، وولاء صلاح الدين مسئول صندوق مكافحة الإدمان بالقليوبية، والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان.

وفي هذا السياق قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها، إن العرض المسرحي يستهدف توعية وتحصين شباب جامعة بنها ومحافظة القليوبية ككل بمخاطر الإدمان، معبراً عن سعادته بالتعاون الوثيق وصندوق مكافحة الادمان والتعاطي لتقديم خدمه مجتمعية مميزه لأهالي المحافظة.

وأوضح الجيزاوي، أن مكافحة الإدمان يجب أن تستهدف الفئة العمرية من 15 إلى 25 سنة، حيث أن هذه الفئة تتميز بخصائص معينة وهي حب التجربة لكل جديد، مشيراً إلى أهمية التوعية بمخاطر التدخين فهو الطريق الأولي للإدمان.

وطالب الجيزاوي، بأن يكون كل طالب في جامعة بنها سفير للتوعية بمخاطر الإدمان في أسرته ومجتمعه، موضحاً أن الفئة العمرية الواحده قادره علي التواصل معاً بصوره أفضل.

وكان قد أعلن الصندوق على صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، عن عرض مسرحية "SALE"، بالجامعات، تحت شعار "بالفن نقدر نغير.. أنت أقوى من المخدرات".

جدير بالذكر أن مسرحية "SALE" مأخوذة عن "المزاد" للكاتب ميخائيل رومان، بطولة سامح حسين، وعبد المنعم رياض، أشعار محسن عموشة، ألحان وتوزيع محمد ذكي، إخراج عمرو حسن.

ويستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في تنفيذ أكبر برنامج وقائى لتوعية طلاب الجامعات بأضرار تعاطي المواد المخدرة في محافظات.

ويتضمن برنامج الوقاية من المخدرات بث رسائل توعوية لطلاب الجامعات على مستوى كافة محافظات الجمهورية من خلال استخدام أساليب وأنشطة إبداعية عن أضرار الإدمان وأيضا استخدام مواد مرئية.