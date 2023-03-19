لأول مرة.. ظهور مميز لوالدة أنغام المحجبة في حفلها الأخير بالسعودية.. صور

كتب امير فتحي في الأحد 19 مارس 2023 03:50 مساءً - أحيت المطربة أنغام حفل ليلة صوت مصر بالرياض، وحرصت على تقديم أغنيتها تقدر على المشوار، بشكل مختلف حيث قدمتها لأول مرة عام 1995.

وظهرت والدة الفنانة أنغام، في كواليس حفل صوت مصر أمس في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات بوليفارد رياض سيتي، على مسرح أبو بكر سالم.

حضور مميز لـ والدة أنغام

وحرصت السيدة مجيدة عبد العليم على احتضان أنغام والإشادة بأدائها، بعد ما قدمته في حفل مميز لاق إعجاب كل الحاضرين.

والدة أنغام

وقالت أنغام عن أغنية تقدر على المشوار: “عمل بحبه غنيته زمان وهغنيه بشكل مختلف النهاردة، هشوف هتفتكروه معايا ولا لأ.

والدة أنغام

وقدمت الفنانة المصرية أنغام عددًا من الأغاني الشهيرة لها منها “في الركن البعيد الهادي”، شنطة سفر وغيرها.

كما ظهر والدها محمد علي سليمان في الخلفية اثناء غنائها أغنية إلا أنا، وسك ترحيب كبير من الحاضرين.

وفاجأت أنغام جمهورها في حفل تكريمها أمس في «ليلة صوت مصر» بصعود أكثر من نجم على المسرح ليشاركها الغناء من تنظيم الهيئة العامة للترفية ضمن فعاليات بوليفارد رياض سيتي، على مسرح أبوبكر سالم.

وحظيت فعاليات الحفل بتفاعل كبير بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداول الكثير من مقاطع الفيديو بشأن هذا الحفل الفني الكبير.

أحد المقاطع التي تم تداولها بقوة، تم التقاطه من الكواليس، وظهرت فيه أنغام وهي تقف بالكواليس استعدادا للصعود إلى المسرح، وبرفقتها أبناؤها الذين صوروها في تلك اللحظة، وداعبها أحدهم قائلا: “يا ست المعلمين”.

مشاركة ويجز وحماقي وأحلام لها

وتصدر وسم “أنغام صوت مصر”، التريند في موقع التغريدات «تويتر» في السعودية على مدار الساعات الماضية، بالتزامن مع تنظيم الحفل الفني الصاخب، وسط تفاعل كبير مع الحفل الذي أذاعته وسائل الإعلام.

وشارك عدد من المطربين في ديوهات مع أنغام خلال حفلها الفني، ومن هؤلاء: ويجز وتامر عاشور ومحمد حماقي وأحلام.

ليلة صوت مصر من تنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وتأتي تكريما للمطربة المصرية أنغام، في حفل بقيادة المايسترو الكبير هاني فرحات، ومشاركة مجموعة من النجوم

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة أبرزهم الموسيقار الكبير هاني شنودة والإعلامي عمرو أديب والفنانين إلهام شاهين وهشام ماجد وشيكو وأكرم حسني وهيثم شاكر وأمير طعيمة والسيناريست صلاح الجهيني، وغيرهم.

لقاء أنغام مع عمرو أديب

وعلى هامش الحفل، كشفت النجمة أنغام سر نجاحها في عالم الغناء لسنوات عديدة، مشيرة انها دائمًا تهمتهم بالتفاصيل التي تساعدها على النجاح، وان تظهر مختلفة.

وأضافت أنغام خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية: «المزيكا حياتي وأنا بدقق في التفاصيل ولكني مش موسوسة ودا اللي بيخليني أنجح، التفاصيل بتخليني أظهر مختلفة وأنا أتعودت إني مغيرش طريقتي، وكل مجهود بعمله نتيجة كويسة، وعندي ايمان أن اللي بعمله مناسب ليا مش لحد تاني».

كما كشفت الفنانة أنغام، عن رغبتها في خوض تجربة التمثيل مرة أخرى، مشيرة انها على استعداد اذا عرض عليها عمل فني مناسب لها.

وأضافت أنغام خلال اللقاء: «بعد المسيرة الغنائية مش عارفة ليه ممثلتش لحد دلوقتي ولكن ممكن يتعرض عليا حاجة واعملها، أو ميجليش حاجة واركز في التمثيل بالكليبات».

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