شكرا لقرائتكم خبر عن 39 عامًا على عرض فيلم يا رب ولد.. وما زال إفيه "تعيش أنت يا حاج" يتردد على السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأحد، 39 عامًا على عرض فيلم "يارب ولد"، والذى طرح فى 19 مارس 1984، ويعد الفيلم من أهم الأفلام الكوميدية في تاريخ السينما المصرية والفيلم ما زال محفورًا فى ذاكرة المشاهدين ويحرصون على مشاهدته فى كل مرة يعرض فيها على القنوات الفضائية.

وفيلم "يا رب ولد" بطولة فريد شوقى، وكريمة مختار، ودلال عبد العزيز، وسمير غانم، وإكرامى، وأحمد راتب، وإسعاد يونس و حنان سليمان ومن تأليف فيصل ندا، وإخراج عمر عبد العزيز.

تدور أحداث الفيلم حول تاجر الأخشاب الثرى محمد عندما يرفض تلبية مطالب بناته صفاء ومديحة وهدى المادية، فأزواجهن لا يعملون ويعتمدون على ثروته.

ويقرر محمد تأمين مستقبل مولوده المنتظر بعد أن يعرف أن زوجته حامل، وتحترق له شحنة من الخشب الجديدة وينهار محمد ويلازم الفراش، ثم يتضح أن حمل زوجته كاذب، تباشر بناته العمل ويساعده زملاؤه التجار حتى يجتاز أزمته.

ومازال أفية " تعيش أنت ياحاج" الذى ردده الراحل النجم سمير غانم في الفيلم باقى حتى وقتنا هذا ويستخدمه رواد السوشيال ميديا فى السخرية من بعض المواقف اليومية التى يمرون بها فى حياتهم.