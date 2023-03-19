شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بوصول متابعيها على إنستجرام لـ400 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت سلينا جوميز على رقم قياسى جديد بعد أن وصلت إلى 400 مليون متابع على موقع "إنستجرام"، لتصبح النجمة الأمريكية أول امرأة تصل إلى هذا الرقم على إنستجرام، وفقًا لموقع outkick.

سيلينا البالغة من العمر 30 عامًا، كانت الأكثر متابعة على الموقع في عام 2019 قبل أن تضربها أريانا جراندي في هذا المنصب، ثم تجاوزتها كايلي جينر البالغة من العمر 25 عامًا، في وقت لاحق.



عدد متابعيها

على الرغم من أنها تستقطب الملايين من المتابعين، أخبرت سيلينا مؤخرًا مجلة Vanity Fair أنها تراجعت عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ولديها تطبيق "تيك توك" فقط على هاتفها، وأضافت النجمة أنها أصيبت بتعليقات "لئيمة" من المتصيدين ورأت أيضًا استخدام المنصات أكثر من اللازم على أنه "مضيعة للوقت".

وقالت النجمة: "يمكن للناس أن ينادوني بالقبيحة أو الغبية، لكن هؤلاء الناس يحصلون على التفاصيل، يكتبون فقرات محددة للغاية وذات معنى، كنت أبكي باستمرار، وكان لدى قلق باستمرار بأنني لم أعد أستطيع أن أفعل ذلك، لقد كان مضيعة لوقتي، رغم وجود أشياء رائعة حول وسائل التواصل الاجتماعي، منها التواصل مع المعجبين، ومعرفة مدى سعادتهم وحماسهم وقصصهم."