شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وابنة شقيقتها تؤديان مناسك العمرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورًا من أداء فريضة العمرة برفقة ابنة شقيقتها إلهام صافى الدين، ولاقت الصور من داخل الحرم المكى إعجاب جمهورها.

وعلقت إلهام شاهين على الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستجرام لها ولابنه شقيقتها: "السعودية، مكة المكرمة"، وظهرت الفنانة بحجاب كامل، وإلى جانبها إلهام الصغيرة.

وعلى جانب آخر، كانت الفنانة إلهام شاهين، كشفت - فى وقت سابق - عن وفاة جدة الفنانة الشابة إلهام صفى الدين، ابنة شقيقتها، وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك"، قائلاً: "تعازينا القلبية للفنانة إلهام صفى الدين فى وفاة جدتها السيدة نظمية، والدة الأخ العزيز السيد عدنان صفى الدين".

وتابعت: "قلبى معكم، ودعائى لكم بالصبر على ألم الفراق البقاء لله، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يارب ونتذكرها دائما بكل الخير".



الهام شاهين وابنه شقيقتها



الهام شاهين وابنه شقيقتها

يذكر أن إلهام صفى الدين شاركت مؤخرا فى فيلم "صاحبتى" الفائز بأفضل فيلم قصير في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، وقالت خلال حلولها ضيفة هي وفريق العمل على برنامج "التاسعة" إن المخرجة كوثر يونس مخرجة العمل هي من كتب الفيلم، موضحة أن قصة الفيلم تتحدث عن المرأة والرجل وصفات الرجل والمرأة وهل يمكن تغير الأدوار بين المرأة والرجل.

وأضافت إلهام صفى الدين، خلال البرنامج أن قصة الفيلم فكرة افتراضية لو غيرنا الأدوار التي فرضها المجتمع على الرجل والمرأة، حيث تعودنا أن الرجل هو المسئول والذى لا يمكن أن نجده يبكى، بينما المرأة هي التي لا تتحرك بدون إذن أهلها، متابعة: أشعر أن والدتى هي أقرب شخصية لى في الدنيا.