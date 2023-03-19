شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تقاضى محمود المنسى بعد اتهامه بسرقة لحن أغنيتها "التفاح والفراولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة جنات مقاضاتها للمطرب محمود المنسي بعد اتهامه لها بسرقة لحن أغنيتها الجديدة "التفاح والفراولة" من أغنيته ولد الهلالية، في بيان رسمي لها عبر حسابها على فيس بوك.

وجاء في البيان كالتالى: "تعرضت أغنية التفاح والفراولة للفنانة جنات لحملة تشويش وابتزاز، وأغلقت الأغنية على قناتها الرسمية على يوتيوب، بناء على شكوى كيدية تحمل في طياتها الحقد والكراهية من المدعي، والذي ادعى بالكذب والافتراء بأن الأغنية الخاصة بالفنانة جنات (التفاح والفراولة) متطابقة مع لحن أغنيته".

وتابعت: "أبلغ المدعي إدارة اليوتيوب بهذا المضمون، وتم إيقاف الأغنية لمدة تجاوزت الـ 10 أيام إلى أن ثبت لدى إدارة اليوتيوب عدم وجود تطابق أو تشابه بين الأغنيتين، وفي صباح اليوم 18 مارس أعادت إدارة يوتيوب الأغنية على قناة الفنانة جنات".

وأضافت: "إثر هذا اتخذت الفنانة جنات جميع الإجراءات القانونية نحو المدعو محمود المنسي طالبة التعويض لكي يتحمل ما أصاب الفنانة جنات من ضرر مادي وأدبي ومعنوي نتيجة لبلاغه الكيدي، والذي تسبب في إيقاف الأغنية لمدة تجاوزت الـ10 أيام وما نتج عن هذا الإيقاف من أضرار جسيمة ومادية ومعنوية".

وطرحت النجمة جنات، أغنيتها "التفاح والفراولة"، شهر فبراير الماضى، والأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوى، توزيع ومكساج حازم سعيد.