شكرا لقرائتكم خبر عن هاريسون فورد أثناء نزوله من طائرته الخاصة فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الممثل العالمي هاريسون فورد وهو يخرج من طائرته الخاصة في لوس أنجلوس، حيث يعتبر الممثل البالغ من العمر 80 عامًا من أكثر النجوم المعروفين بحب الطائرات وامتلاكها، كما يقودها بنفسه مثلما هو معروف عنه حيث تجاوز الأمر كونه مجرد هواية، واعتاد على قيادتها بنفسه في رحلاته.



هاريسون فورد

من ناحية أخرى دخل الممثل هاريسون فورد عالم مارفيل من خلال دورين، مثلما ذكر تقرير لموقع الديلي ميل أكد فيه أن فورد حل بديلاً للممثل ويليام هارت، في فيلم Thunderbolts كما أنه لن يكتفى بهذا الدور إذ من المقرر أن يتعاقد على دور آخر بفيلم Captain America: New World Order.



هاريسون فورد

كما سبق وأعلن النجم هاريسون فورد أنه لن يكرر تقديم شخصية إنديانا جونز مرة أخرى فى السينما بعد أن يقدم النسخة الخامسة من الفيلم المنتظر عرضه العام المقبل ومن إخراج ستيفن سبيلبرج، وقال فى تصريحات إعلامية إن الجزء الخامس من فيلم Indiana Jones سيكون آخر أفلامه.