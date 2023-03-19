فتاة تفضح دنيا سمير غانم عبر السوشيال ميديا.. “عايزة حقي”.. ما القصة؟

كتب امير فتحي في الأحد 19 مارس 2023 02:43 مساءً - اتهمت الكاتبة الشابة روان أبو خشم، صناع “مسلسل جت سليمة“، الذي تعود به الفنانة دنيا سمير غانم للدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، بسرقة فكرتها، مؤكدة أنها تقدمت بدعوى قضائية ضد صناع العمل.

وأكدت روان، صاحبة رواية “فاكيت أفريب”، أن فكرة مسلسل “جت سليمة” بطولة دنيا سمير غانم مأخوذة من روايتها.

كاتبة تتهم صناع مسلسل جت سليمة بسرقة فكرتها

إذ قالت روان: “القصة باختصار إن في بنت هتنتقل عن طريق كتاب لعصر تاني وده هيبقى عن طريق إنها هتقرأ كلام في كتاب وأول ما تقرأه هتظهر عصفورة سوداء وتتنقل لزمن تاني، وعندي في الرواية جملة مبني عليها الأحداث اسمها (النهاية ولكنها البداية) ولما شوفت البرومو بتاع المسلسل لقيت نفس الفكرة بتاعتي”.

وأشارت إلى أن روايتها التي تحمل اسم “فاكيت أفريب” والمأخوذ منها فكرة مسلسل “جت سليمة”، تم طرحها في معرض الكتاب عام 2021، موضحة: الرواية بتاعتي نزلت في معرض الكتاب عام 2021 يعني قبل المسلسل بسنتين، وروايتي مسجلة ولها رقم إيداع ورقم ترقيم دولي وليا حقوق ملكية فكرية، وأنا رافعة قضية ومش هسيب حقي”.

وكانت روان أبو خشم، قد نشرت فيديو عبر حسابها على موقع “فيسبوك“، تتهم فيه صناع المسلسل بسرقة فكرتها قائلة: “أنا روان أبو خشم صاحبة رواية فاكيت أفريب، أنا روايتي أتسرقت وأتعملت مسلسل في رمضان 2023، ومش العادي أن الأفكار تتسرق مش العادي أن المجهود يتسرق ومش عادي أن طموحاتنا تدفن”.

وتابعت: “أنا بناشد النائب العام بالفيديو ده، أنا عايزة حقي، إزاي أجيب حقي عشان حتى أظهر قدام نفسي مش ضعيفة، على الأقل أكون جبت ربع التعب اللي تعبته، أنا تعبت فيها كتير جدًا وفي الآخر تتسرق، أنا عايزة حقي، وهنزل اسكرينات تثبت إن ده حقي وأنا متأكدة إني على حق”.

التعليق الأول من مخرج المسلسل

وفي التعليق الأول على هذا الاتهام قال إسلام خيري مخرج المسلسل إن صيغة المسلسل تختلف تمامًا عن رواية فاكيت أفريب، موضحًا: “والله لو حد له حق ياخده، أنا شخصيًا أول مرة في حياتي أعرف أن في رواية بتقول الكلام ده”.

وعن تشابه فكرة مسلسل “جت سليمة” مع فكرة رواية “فاكيت أفريب”، والتي تدور حول تغيير الزمن بواسطة قراءة كتاب، علق إسلام خيري: “الكلام الي بيتقال ده كلام مرسل خالص، يعني فكرة أن حد يتنقل من زمن إلى زمن آخر عبر وسيط زي كتاب أو قراءة أو أي شيء معين أو حتى تعويذة معينة وبيقترن بظاهرة طبيعية في نفس اللحظة مثل البرق أو الرعد دي كلها أفكار موجودة من زمان وتم عرضها في أكثر من عمل، ولكن ما هو المحتوى الداخلي للعمل”.

وعن تشابه جملة “في النهاية والبداية” والتي أشارت روان أبو خشم التي أتهمت صناع المسلسل بسرقة فكرة الرواية علق إسلام قائلاً: “الجملة اللي بتقول النهاية والبداية دي صيغة مختلفة تمامًا، وأظن أنها هتطلع بشكل أحسن، بس أنا شايف أن مفيش تشابه وممكن دي تبقى شهادة مجروحة مني بس الحكم لما المسلسل يتشاف والرواية تتشاف وحد محايد يقول إن في اقتباس ولا لأ”

مسلسل “جت سليمة”

مسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سميرغانم، يعرض حصريًا عبر شاشة قناة cbc وART حكايات ضمن مسلسلات رمضان 2023، وأيضا عبر منصة watch it و«شاهد vip».

أبطال مسلسل «جت سليمة»

مسلسل «جت سليمة» بطولة دنيا سمير غانم محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، خالد الصاوي، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي.

ويظهر عدد كبير من الفنانين، كضيوف شرف في مسلسل “جت سليمة” منهم سليمان عيد، حجاج عبد العظيم، علاء مرسي، فضلاً عن أحمد فهمي وأشرف عبد الباقي.

وتجسد الفنانة دنيا سمير غانم خلال الأحداث دور “سليمة” التي تقوم بقراءة قصة لشقيقها الصغير “عمر”، وفجأة تدخل في إطار من الخيال بعصر مختلف بدون شقيقها، وتبدأ في رحلة البحث عنه في هذا الزمن.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، نشرت مؤخرًا البوستر الرسمي لمسلسل جت سليمة الذي تشارك به في رمضان 2023، وظهرت دنيا سمير غانم في البوستر الرسمي لمسلسل جت سليمة بشعر كيرلي حاملة كتاب وحولها مجموعة من الكتب، ومن المقرر عرض العمل في النصف الآخر من رمضان 2023.

آخر أعمال دنيا سمير غانم

وكانت دنيا سمير غانم، تعاونت مع محمد السبكي مؤخرًا في أولى تجاربها المسرحية “مسرحية أنستونا” وشاركها البطولة كل بيومي فؤاد، سامي مغاوري، كريم عفيفي، عمرو عبد العزيز وآخرين، وهي من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال.

كما عُرض لها مؤخراً “فيلم تسليم أهالي” بطولة هشام ماجد وبيومي فؤاد، وهو من تأليف شريف شريف، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي، وخلال حفل زفاف والده على والدتها، يكتشف خليل وزاهية سرًا خطيرًا يقلب حياتهما رأسًا على عقب خلال رحلة مليئة بالمفارقات غير المتوقعة.

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