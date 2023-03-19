شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى كواليس مسلسل "ستهم" بعد تسريب صورة روجينا حليقة الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استياء فى كواليس تصوير مسلسل "ستهم" للنجمة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعد تسريب صورة الشخصية التي تؤديها روجينا، وتظهر فيها حليقة الشعر، الأمر الذى وصفه العاملون بالمسلسل بأنه حرق لأحداث العمل قبل أيام من عرضه.

وأعلن مخرج المسلسل رؤوف عبد العزيز، محاسبة المتسبب فى تسريب الصورة، لكنه لم يكشف عن هويته مرجحًا أنه قد يكون أحد الأفراد "المجاميع" الذين يستعين بهم فى المسلسل، مؤكدًا حرصه على فرض السرية فى الكواليس للحفاظ على تفاصيله قبيل عرضه على الشاشات.

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبدالحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، وغادة طلعت، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجربة ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبدالعزيز.

ويعد مسلسل ستهم هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبدالعزيز وروجينا بعد مسلسل "انحراف"، الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2022، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل.