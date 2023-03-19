شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال وسيف مجدى يغنيان للشهر الكريم أغنية "أهلاً رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح المطربان عمر كمال، وسيف مجدى، ديو جديد يجمعهما سويًا بعنوان "أهلاً رمضان" بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم يوم الثلاثاء المقبل، والكلمات لمحمد حسنى والألحان لمصطفى إبراهيم والتوزيع لرامى نوار، والاشراف لسلطان الشن ومكساج حسام سعيد، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب من إخراج أشرف رمضان وسوف يتم عرضها على المحطات الفضائية والمنصات الإلكترونية.

يذكر أن سيف مجدى يعيش خلال الفترة الأخيرة فى انتعاشة فنية حيث إنه طرح أكثر من 4 أغانٍ منهم "العمر راح جمايل" التى تصدرت الترند عدة أيام وأغنية "يا سبايسى" أيضًا التي تخطت عدد مشاهدتها على اليوتيوب 100 مليون وأغنية "عذرا قد حضر العو".

وقال المطرب عمر كمال، إنه لا يعتبر نفسه مطربا شعبيا أو مطرب مهرجانات ولكن يعتبر نفسه مغنيًا، متابعًا: لحنت للمطرب هانى شاكر أغنية أبويا، وكذلك لحنت لحمادة هلال ولحنت أغانى ولكن لم تنجح مثل أغانى المهرجانات.

وأضاف المطرب عمر كمال، خلال برنامج واحد من الناس، المذاع على قناة الحياة،: رأيت أن المهرجانات سوقها سيوصلنى أسرع للجمهور فدخلت هذا المجال ودرسته ، متابعا: أنا من السويس وحصلت على دبلوم صناعة، وحاولت الالتحاق بمعهد.

وتابع المطرب عمر كمال: اشتغلت كل حاجة واشتغلت في مطعم وكنت أحصل على 300 جنيه وأذهب المعهد ثم أعود وأعمل في المطعم.

وقال المطرب عمر كمال: لم يقل لى أحد أن صوتى حلو بل كانوا يقولون إنى لن أنفع لا شكل ولا صوت ولكن سعيت لتحقيق النجاح، وأنفقت كل أموالى في عمل ألبوم وتداينت أموال ولم يكن لدى أموال كى احضر فرقة معى.