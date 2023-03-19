شكرا لقرائتكم خبر عن "الشياطين السود" مسرحية نادرة جمعت يوسف وهبي بروز اليوسف وأخرجها عزيز عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت مسرحية "الشياطين السود" لفرقة رمسيس الفنان الكبير يوسف وهبي بالفنانة روز اليوسف، وهي مسرحية نادرة قدمت عام 1923 من تأليف فيكتوريان ساردو وإبراهيم المصري وحبيب جاماتي، وأخرجها عزيز عيد والديكور كان لشنشنتي/ لاين، وشارك في بطولتها أيضا الفنان عزيز عيد ممثلا مع الفنانة زينب صدقي .

الفنان يوسف وهبي بدأ تعليمه في كتاب العسيلي بمدينة الفيوم، وبعد ذلك التحق بالمدرسة السعيدية، ثم بالمدرسة الزراعية، شغف بالتمثيل لأول مرة في حياته عندما شاهد فرقة الفنان اللبناني (سليم القرداحي) في سوهاج، بدأ هوايته بإلقاء المونولوجات وآداء التمثيليات بالنادى الأهلي والمدرسة، وعمل مصارعاً لفترة، حيث تدرب على يد بطل الشرق في المصارعة آنذاك المصارع (عبد الحليم المصري)، وبعد ذلك سافر إلى إيطاليا بعد الحرب العالمية الأولى حيث درس التمثيل وتتلمذ على يدي الممثل الإيطالي كيانتوني، ليعود لمصر ويعمل بمسرح حسن فايق، ثم أسس مسرح وشركة رمسيس للإنتاج السينمائي، وشارك في تأسيس أستوديو نحاس وتولى إدارة فرقة المسرح العربي عندما كان يطلق عليها اسم الفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى، وألف العديد من المسرحيات وأخرجها منها (كرسى الإعتراف، أولاد الفقراء).

في السينما كتب سيناريوهات أفلامه وأخرجها وحصل على العديد من الجوائز التقديرية منها جائزة الدولة التقديرية في مصر والعديد من الأوسمة مثل وسام" الجراند اوف سيسيه" من ملك المغرب وحصل على الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون تزوج ولم يرزق بالأطفال، من أبرز أعماله (البؤساء، إشاعة حب، حبيب الروح)