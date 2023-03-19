شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تشارك مدحت صالح بطولة المسلسل الإذاعى "آدم وحياة" خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النجم مدحت صالح بالنجمة سيمون في المسلسل الإذاعى "آدم حياة" ويعرض عبراثير راديو مصر 88.7 خلال شهر رمضان المبارك والمسلسل أخراج عمرو عبده دياب وإشراف إذاعى أحمد إسماعيل، وهو مسلسل اجتماعى كوميدى يقدم كل منهما عدد من الأغانى .

يذكر أنه فى أحد لقاءاتها التليفزيونية تحدثت الفنانة سيمون عن بدايتها فى مجال الغناء، وكيف اكتسبت شهرتها، وذلك خلال حديثها وقالت: "بدايتى كانت منذ دراستى بالجامعة، فقررت مع زميلاتى تنسيق حفل غنائى كبير يحييه المطرب مدحت صالح، وتأخر عن موعد الحفل مما تسبب فى انزعاج الحضور".

وأضافت: "كنت أحب الرحلات والتنزه والغناء وسط زملائى فقط، ولكنى فوجئت بهم يطلبون منى أن أنقذ الموقف وأصعد على خشبة المسرح وأقدم أغنيات للجمهور المتواجد، ورفضت ذلك فى البداية ولكن قبلت بعد إلحاحهم".

وتابعت: "بعدما كنت خجولة فى البداية وجدت تفاعلا من الجمهور مما أسعدنى كثيرا، وبعدها وصل مدحت صالح للحفل، ومن هنا بدأت شهرتى بالصدفة وقدمونى للمخرج طارق الكاشف وطرحت أول ألبوماتى الغنائى بعنوان (تانى تانى)، وكنت أول من قدم الفيديو كليب فى العالم العربى من خلال أغنية (تاكسى)".





كما يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء حفل غنائي ضمن السهراتكما يقدم الفنان مدحت صالح تتر مسلسل "حضرة العمدة" بطولة النجمة روبي، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل حصريا على شاشة قناة "الحياة"، وهو من كلمات التتر الشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت قمر، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

"حضرة العمدة" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم وهم روبي، سميحة أيوب، أحمد بدير، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، أحمد رزق، دينا، إدوارد، محمود عبد المغني، شادى مقار، بسمة، وفاء عامر، كريم عبد الخالق، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، مصطفى حشيش، محمد الصاوي، جميل برسوم، لطفى لبيب، صولا عمر، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.الرمضانية يوم الأربعاء 12 أبريل، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك بمصاحبة فرقة المايسترو عمرو سليم الموسيقية، حيث نشر عبر حسابه على "إنستجرام" البوستر الرسمي للحفل مروجًا له.