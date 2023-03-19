شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل ثامر الزيدي مخرج أول فيلم كارتوني عربي طويل "حي بن يقظان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل المخرج والفنان العراقي ثامر الزيدي الذي تجاوزت رحلته الفنية الـ 45 سنة والتي بدأت أولاً في مجال الإخراج المسرحي في بغداد وكذلك في التلفزيون العراقي في شبابه مقدماً برنامجاً للأطفال من تلفزيون بغداد، وهو صاحب فكرة وإخراج أول فيلم عربي كارتوني طويل" حي بن يقظان " الذي فازبمهرجان القاهرة السينمائي الدولي للأطفال بالجائزة الاولى وهي جائزة الجمهور وكذلك بجائزة وزارة الثقافة المصرية.

الفنان المسرحي والسينمائي الراحل ثامر الزيدي من رواد المسرح العراقي الأصيل أسس مسرح مدينة "بعقوية " وهو لازال طالبا في معهد الفنون الجميلة في بغداد عام ، وتخرج الفنان من معهد الفنون الجميلة في بغداد عام 1962 مختصا في الاخراج والتمثيل، ثم ترك بغداد مضطرا نتيجة الوضع السياسي الذي تدهور ونتيجة لمعارضته للنظام السياسي القائم وخطورة موقفه تجاهها آنذاك ، وتنقل بين اليمن وليبيا حتى إستقر في العاصمة الهنغارية ( بودابست ) منذ عام 1991، ليتفرغ للعمل التلفزيوني ، وقد أخرج افلام صور متحركة لبرنامج " افتح يا سمسم "من مقر إقامته في بودابست وكان إنجازه الفني الكبير هو إخراجه فيلم الصور المتحركة " حي بن يقظان " عام 2006 الذي فاز بجوائز عديدة ويعتبر اول فيلم كارتون عربي متكامل، وكان اسمه ( ابن الغابة ) عن قصة الفيلسوف الاندلسي ابن طفيل وزمنه 90 دقيقة وكان عرضه الاول في مهرجان دبي السينمائي وبعدها عرض في مهرجان روما وبودابست وفي سويسرا والمغرب.

الراحل قدم أهم الاعمال في مجال الرسوم المتحركة ،المسلسل المعروف والمشهور (إفتح ياسمسم)،ومسلسل "افتح ابوابك ياوطني "، وافلام كارتون لبرنامج "صحتك وسلامتك" وافلام تثقيفية وصحية واغاني افلام كارتونية لمؤسسة الانتاج البرامجي المشترك.

فيلمه الاخير هو ( أصيلة ) وعرض في مهرجان ترابيكا الامريكي في الدوحة باشراف الممثل روبرت دينيرو وفاز بجائزة االجمهور وجائزة وزارة الثقافة في مهرجان القاهرة لسينما الطفل في دورته العشرين .