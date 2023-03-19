شكرا لقرائتكم خبر عن باريس يقرر مساواة كفاراتسخيليا بنجمه الفرنسي مبابي.. صفقة خرافية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي باريس سان جيرمان يرصد التعاقد مع النجم الجورجي كفاراتسخيليا، نجم نابولي الإيطالي،يأتي ذلك على غرار تألق اللاعب بشكل ملفت هذا الموسم رفقة نجم الجنوب.

حيث أكدت بعض المصادر أن الجانب الباريسي أقترب بشدة من التعاقد مع كفاراتسخيليا، بعدما رصد الفريق الفرنسي ما يقارب من 180 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب.

وأوضحت التقارير، أن هذا المقابل هو نفس المبلغ الذي تم حسم به صفقة إنتقال مبابي إلى صفوف باريس، قادما من موناكو، الأمر الذي قد يعطي مؤشرات جيدة بشأن هذه الإنتقال.



موقف نابولي من رحيل اللاعب

وعلى الرغم من موقف نابولي السابق، والصريح بعدم رحيل اللاعب، والذي يراه البعض بأنه خليفة مارادونا فى الدوري الإيطالي، إلا أن الفريق الإيطالي قد يوافق على رحيل اللاعب.

ويري مسئولي نابولي أن المقابل المادي الضخم من الصفقة، قد يساعد الفريق الإيطالي فى إبرام العديد من الانتقالات القوية، خاصة أنه من المتوقع أن يكون العرض الباريسي مغري لإدارة نجم الجنوب.