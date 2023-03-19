شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد بروس ويليس.. نجومية كبيرة ومأساة أكبر فى النهاية مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم نجم هوليود بروس ويليس بعيد ميلاده الـ 68، إذ أنه من مواليد الـ 19 من مارس لعام 1955، ويعتبر من أهم نجوم هوليود ممن تركوا بصمة كبيرة في السينما العالمية بفضل مجموعة من الأدوار الناجحة التي لاقت نجاحًا كبيرًا في مشوار حافل بالنجاحات إلا أنه مؤخراً اصطدم بمحنة كبيرة نتيجة أزمته الصحية، والممثلة في إصابته بمرض نادر وهو الحبسة الكلامية.

بروس ويليس ومع إعلان عائلته عن إصابته بالمرض أقلق محبيه للغاية في الآونة الأخيرة، لتصبح حياته أشبه بعالم الدراما الذى عاش فيه، فبعد نجومية كبيرة تحولت حياته إلى المرض الذى صار يخيم عليها بصورة كبيرة، وإن حاول تخطي تلك المحنة بأكثر من نزهة بصحبة أصدقاءه من وقت لآخر حسبما أشارت الصور التي تلتقط له.

كما حاول مواجهة المرض بشجاعة حينما نشر صورة له قبل أيام من خلال حسابه على موقع "إنستجرام"، وذلك بعد فترة قصيرة من إعلان إصابته بالخرف، وعلق النجم السينمائى الكبير على الصورة: "العظمة لا تزول".

جدير بالذكر أن بروس ويليس سبق وشكل ثنائياً ناجحاً مع النجمة ديمي مورزوجته السابقة من عام 1987 إلى عام 2000 تمتعا فيها بشهرة عالية حيث لمع اسم الاثنين وقتها ليشكلا الثنائى الأهم خلال تلك الآونة فى هوليوود