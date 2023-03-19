شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تحمسك لانتظار ومشاهدة مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا شك أن الجمهور المصرى والعربى ينتظر عرض الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان الذى يتبقى له 5 أيام ويهل علينا، حيث يكتظ الموسم الدرامى بعدد من الأعمال المتنوعة، ولكن هناك أعمال ينتظرها الجمهور بشغف كبير وأبرزها مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والذى يعد أحد الأعمال الدرامية المنتظرة، وخلال السطور التالية، نستعرض 5 أسباب تدفع الجمهور لانتظار مشاهدة "جعفر العمدة"، وهى كالتالى:

التيمة الشعبية

من أبرز التيمات التي يحبها ويلتف حولها الجمهور هي التيمة "الشعبية" خاصة أنها تمثل قطاع كبير من البشر، ويحرص النجم محمد رمضان بمسلسلاته على التفاف شريحة كبيرة من الجمهور حول أعماله الدرامية، ويظهر ذلك في الترويج الذي يقوم به لمسلسله الرمضاني القادم "جعفر العمدة" للمخرج محمد سامي، فيسعى محمد رمضان أن يحقق نفس مكانة مسلسلاته السابقة، خاصة أن رمضان اصبح نجم الشارع على مدار سنوات.

فريق الممثلين

بعد طرح البرومو لمسلسل "جعفر العمدة" أوضح العمل أنه مليء بعدد كبيرمن النجوم، وهو ما يعطى الأحداث سخونة، لاسيما أن لكل ممثل خط درامى يحكى عن قصة مختلفة، وهو ما يعطى انطباعاً أن المسلسل ملئ بالاحداث والشخصيات والداما ، ولعل أبرز هؤلاء النجوم هالة صدقى التي تقدم شخية والدة جعفر العمدة، منة فضالى إحدى زوجاته، مى كساب الزوجة الأولى، إيمان العاصى الزوجة الثالثة، عصام السقا ابن خال بطل العمل وذراعه اليمين، منذ رياحنه، زينة أحد أعدائه، أحمد فهيم شقيقه وبينهما أحداث ساخنه، مجدى بدر عدوه اللدود، وأحمد داش، وآخرون .

ثنائية محمد رمضان ومحمد سامى

شكل المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان ثنائية قوية في الدراما المصرية، وحققا سوياً نجاحاً كبيراً فى السنوات الماضية، خاصة أنهما يتمتعا بكمياء وتفاهم وذكاء في السوق الدرامى، فضلا عن أنهما يمتلكا ذكاء ما يطلبه المشاهدين وخصوصاً "الشعبى"، ولعل أبرز تلك النجاحات المدوية مسلسل "الأسطورة" والذى نال نجاحاً ساحقاً ، بالإضافة إلى مسلسل "البرنس" الذى نال نجاحاً واشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد ورواد السوشيال ميديا، وهنا يعود الأقوياء في دراما 2023 بمسلسل "جعفر العمدة" ليكتبا تاريخاً جديداً سوياً في موسم الدراما الأقوى نظرا لتنوع الاعمال .



محمد رمضان ومحمد سامى

القصة ورغبة المشاهدين

دائماً يرغب المشاهدين في متابعة ومشاهدة الأعمال التي تمثلهم خاصة في الدراما التليفزيونية، أو بمعنى أوضح، يحبون ويلتفون حول ما يمس مشاعرهم ويخوض في مشاكلهم ويحاول الترفيه عنهم، وهو ما يحرص عليه محمد سامى ومحمد رمضان في كل أعمالهما، ويالتالى فقصة مسلسل "جعفر العمدة" تحكى وتروى قصة رجل عمدة السيدة زينب يفقد ابنه في أحداث المسلسل، ومتزوج من أربعة نساء، ولكنه يتعرض لعدة أزمات في حياته، تلك القصص دائماً ما تعجب الجمهور وتجعله ينتكزرها بشغف كبير .

القاعدة الجماهيرية

لا شك أن محمد رمضان يتمتع بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربى، وحقق نجاحاً كبيراً في وقت قصير، خاصة إنه واحد من الفنانين الذين يتمتعون بموهبة تمثيلية فائقة، جعلته في الصفوف الأولى في سنوات قليله، فضلا عن اختياراته الذكية التي وضع لها استراتيجية طويلة الأمد، وهو ما يجعله يتطور مع السوق ليرضى المشاهد.



