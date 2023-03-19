شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت كل ما يكبر يحلى فى كواليس فيلمه الجديد بإطلالة على طريقة friends والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدا براد بيت على طريقة "كل ما يكبر يحلى" أثناء ظهوره الأخير في كواليس عمله مع جورج كلونى وفقًا لموقع الديلى ميل، وهو يخرج من لوكيشن التصوير وكأنه استعاد شبابه رغم اقترابه من سن الـ 60، ووصفه التقرير بأنه يظهر في اللوك الجديد على طريقة شخصيته الذى قدمها في التسعينيات من خلال مسلسل " friends".

وجاء اللوك الجديد لبراد بيت فى فيلم Wolves، الذى سيتم عرضه على Apple TV Plus خلال الفترة المقبلة، حيث يتشارك مع جورج كلونى ويعرفا بمتانة علاقتهما وصداقتهما القوية منذ بدء مسيرتهما الفنية.



براد بيت

على جانب آخر يبدو أن النجم العالمى براد بيت داعم كبير لحبيبته الجديدة إينيس دى رامون وهى تتنقل بين إجراءات طلاقها من بول ويزلى، ولا يهتم بشأن وجود علاقة جديدة فى حياة زوجته السابقة النجمة العالمية أنجلينا جولى.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، فإن الممثل البالغ من العمر 59 عامًا - الذى لا يزال فى خضم معركة طلاق وحضانة مريرة استمرت سبع سنوات مع أنجلينا 47 عامًا - بدأ مواعدة إينيس، 29 عامًا، فى نوفمبر الماضى، ووفقًا لمصدر مقرب من النجم الهوليوودى، أصبح الثنائى مقربين من بعضهما بشكل لا يصدق خلال الأشهر الثلاثة الماضية.