شكرا لقرائتكم خبر عن حزلقوم يدخل عالم الرياضة ويمتلك ناديًا فى "الكبير أوي 7".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر شخصية حزلقوم (أحمد مكي) خلال أحداث مسلسل "الكبير أوي 7" في أحد مشاهد البرومو الرسمي للعمل، بعد أن أصبح رئيسًا لأحد الأندية، ويقوم الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق باستضافته في برنامج "جمهور التالتة"، إذ يستمر "حزلقوم" في إدارة الأعمال، ومن هذه المشاريع شراء مصنع كبير للشرابات، ولكن يكتشف بعدها أن له نادي وفريق كرة قدم.

يعرض مسلسل الكبير أوى 7، للنجم أحمد مكى حصريًا على قناة Onفي سباق دراما رمضان وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

أما جونى فمازال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.



حزلقوم

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حاتم صلاح، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا، نور اللبنانية، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.