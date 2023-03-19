شكرا لقرائتكم خبر عن دينزل واشنطن ينضم لـ راسل كرو وريدلى سكوت فى Gladiator 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المواقع الأجنبية عن انضمام دينزل واشنطن إلى الجزء الثاني المرتقب من فيلم Gladiator وتحديدًا موقع Deadline ، الذى أكد أن واشنطن الذى يمتلك في رصيده جائزتين أوسكار، اقترب للغاية من المشاركة في الجزء الثاني من الفيلم الذى يعتبر من ضمن الأبرز على مستوى العالم لما حققه من نجاح كبير.

ويعتبر بذلك الفيلم هو عودة لعمل ريدلى سكوت مع دينزل واشنطن للمرة الأولى منذ 16 عامًا حينما اشتركا فى فيلم American Gangster الذى حصد 266 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

وكان الممثل العالمى دينزل واشنطن قد أعلن عن بدء كتابة الجزء الثالث من سلسلة Equalizer، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وذلك بعد ما يقرب من 4 سنوات منذ طرح الجزء الثانى من العمل.

وأوضح واشنطن، "قاربنا على الانتهاء من الجزء الثالث من سلسلة Equalizer، وبالتالي على أن أبدء في استعادة لياقتى من جديد، خاصة بعد فترة الراحة التي أخذتها بعد الانتهاء من فيلم The Tragedy Of Macbeth".