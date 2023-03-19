شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تختتم جولتها الغنائية بأمريكا فى كاليفورنيا.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية نانسى عجرم، آخر حفلات جولتها الغنائية في كندا وأمريكا، اليوم الأحد، في مدينة تيميكولا بولاية كاليفورنيا بأمريكا، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك بعد أن أحيت حفلها الأول في مدينة هيوستن، وحفلها الثانى في مدينة ديترويت، أما حفلها الثالث فكان بمدينة مونتريال الكندية، وحفلها الرابع كان في لاس فيجاس.

وطرحت النجمة نانسى عجرم، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "بدي حدا حبو"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر.

وطرحت النجمة نانسى عجرم، مؤخرًا أغنية "يا عيد"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.