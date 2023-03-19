أنغام تطلب عقد الالماس من احلام على المسرح: “عاجبني البتاع الالماظ دا”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 19 مارس 2023 02:43 صباحاً - نجاح كبير حققه حفل أنغام الخاص بعنوان “ليلة صوت مصر”، والذي أقيم يوم الجمعة على مسرح أبو بكر سالم في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات بوليفارد رياض سيتي.

الحفل جمع عدد كبير من النجوم منهم : أنغام، أحلام، ويجز، محمد حماقي، وغيرهم من الفنانين. وبقيت أصداؤه والحديث عنه قائماً حتى اليوم، خاصة بعد قيام أحلام بإضافة تعليق على فيديو شاركه أمس حساب أحد المعجبين على تويتر.

وقامت أنغام خلال الحفل بأداء إحدى أغنياتها الشهيرة “سيدي وصالك” والتي قدمتها مع أحلام، وأطرب الثنائي الجماهير بدويتو مميز، انتهى مع تصفيق حار من المشاهدين، لتبادر أنغام وسط صيحات الجماهير بممازحة أحلام قبل مغادرة المسرح : ” شكراً يا أحلام.. ممكن آخد، عاجبني البتاع الألماظ دا .. ممكن ؟ سلف بقيّة الحفل بس يا أحلام” .. لتكمل بعدها ضاحكة وتقول : ” مش هاخدو طب خلاص ما تزعليش”. ولاقى المقطع الذي شاركه حساب أحد المعجبين انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل، خاصة بعد التعليق الذي تركته أحلام عليه.

أنغام عادت للفيديو بعد ردَ صديقتها لتترك تعليقاً بـ Emoji الوجه الضاحك والقلب. وقامت أحلام منذ قليل بمشاركة صور لها مع زميلتها في الحفل، كما شاركت متابعيها مقطع قصير من إطلالتها البيضاء يوم أمس، ليظهر خلاله العقد الألماس الذي قصدته أنغام في حديثها خلال الحفل.