ويل سميث يزور كأس العلا للهجن في السعودية

كتب امير فتحي في الأحد 19 مارس 2023 02:43 صباحاً - زار النجم الامريكي ويل سميث محافظة العلا في المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة، وذلك في إطار فعاليات “كأس العلا للهجن”.

وأظهرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو النجم الأمريكي، وهو يتحدث إلى آخرين، وكذلك يلتقط الصور معهم، وأثناء تواجده في المدرجات لمتابعة الكأس.

وحرص ويل سميث على زيارة المهرجان في اليوم الرابع والأخير، وذلك لتشجيع فريق صديقه “سويز بيتز”، الذي شارك في “سنام السباقات”.