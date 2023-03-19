شكرا لقرائتكم خبر عن جون سينا بإطلالة كلاسيكية فى فيلمه الجديد Grand Death Lotto والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميز جون سينا بإطلالة كلاسيكية للغاية أثناء ظهوره في كواليس فيلم Grand Death Lotto الذى يصوره حاليًا في الفترة الجارية، في أتلانتا، وارتدى سينا بدلة كلاسيكية وهو يركز على أداء شخصيته في الفيلم المنتظر.

من ناحية أخرى سبق وأعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية نهاية العام الماضى أن المصارع الأمريكى المحترف جون سينا، ​​البالغ من العمر 45 عامًا، حطم الرقم القياسى لمعظم الأمنيات التى تم منحها من خلال مؤسسة Make-A-Wish، وهى المنظمة غير الربحية التي تساعد فى تلبية رغبات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2.5 و18 عامًا والذين يعانون من أمراض خطيرة، اعتبارًا من 19 يوليو.



جون سينا

وقال جون سينا وقتها فى تصريحات بعد تكريمه، "إذا كان بإمكانى تقديم تجربة رائعة، فسأكون الأول فى الصف للقيام بدورى"، ووصفت منظمة حفظ الأرقام القياسية جهوده فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأنها "هائلة" لأنه لم يمنح أى شخص آخر أكثر من 200 أمنية خلال 42 عامًا من وجود مؤسسة Make-A-Wish.

ليصبح بذلك جون سينا أكثر المشاهير المطلوبين بين الأطفال الذين يحصلون على فرصة لالتقاط الصور مع نجم WWE، وعادة، يأخذ معه أحد أحزمة البطولة الخاصة به، حيث فاز سينا ​​ببطولة WWE رقما قياسيا 13 مرة إلى جانب 3 ألقاب فى بطولة العالم للوزن الثقيل وخمس بطولات للولايات المتحدة، وقد بدأ حياته المهنية فى عام 1999 وبدأ العمل مع المنظمة بعد بضع سنوات فى عام 2002.