شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمى روب لو من أمام الأهرامات: بلد مدهش وأهلها رائعون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم العالمي روب لو، على حسابه الشخصى على "إنستجرام"، صورا له من أمام أهرامات الجيزة، وعلق: "لا شيء يمكن أن يَعُدَّك لمصر.. بغض النظر عن عدد الصور التي شاهدتها أو الكتب التي قرأتها، فإنها ستذهلك. وكان الناس مذهلين".

روب لو من مشاهير الثمانينات ورُشح عام 1984 لجائزة الجولدن جلوب كأفضل ممثل مساعد فى مسلسل عن دوره فى (Hallmark Hall of Fame)، وعن مسلسل (The West Wing) رُشح لجائزة الجولدن جلوب أفضل ممثل عام 2001 و2000، وعن العمل ذاته رُشح لجائزة الإيمى كأفضل فى دور رئيسى عام 2000، وفى عام 2015 حصل على نجمة فى ممشى المشاهير فى كاليفورنيا.

واختارت مجلة التايم الأمريكية أهرامات الجيزة على رأس قائمة أعظم الأماكن فى العالم فى مجال السياحة والسفر، كما أشارت إلى افتتاح المتحف المصرى الكبير باعتباره حدثًا مهمًا خلال عام 2023.

ووضعت التايم الأمريكية الأهرامات على غلافها مع عبارة "أفضل الأماكن على وجه الأرض، طريق جديد لرؤية التاريخ بزيارة أهرامات الجيزة".

وذكرت مجلة التايم الأمريكية أن صناعة السفر عادت على قدم وساق في عام 2023 ولكن من دون تحولات ملحوظة في كيف وأين نتجول مضيفة أنه لتجميع قائمة لأعظم الأماكن في العالم، وأفضل الأماكن التي يجب زيارتها هذا العام، طلبت TIME ترشيحات للأماكن من شبكها الدولية من المراسلين والمساهمين مع التركيز على تلك المواقع التى يقدمون تجارب جديدة ومثيرة.