شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مطربين نجوم تترات مسلسلات رمضان أبرزهم محمد منير ومدحت صالح وغياب على الحجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظى تترات مسلسلات رمضان بالاهتمام الكبير وتعتبر من ضمن عوامل نجاح المسلسل من عدمه، ويتنافس هذا العام في شهر رمضان عدد من نجوم الغناء الكبار أمثال محمد منير ومدحت صالح ومحمد الحلو وغيرهم من المطربين الذين سنذكرهم خلال هذا التقرير، كما يغيب الفنان على الحجار عن مشاركته فى تترات رمضان حيث يعد أبرز المطربين الذين قدموا تترات فى مشوارهم الغنائى.

محمد منير

يغنى الكينج محمد منير تتر مسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللى كريم المقرر عرضه في شهر رمضان على قناة CBC، والأغنية ستكون من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان حبيبي الفنان محمد رحيم، أما الأغنية الأخرى فهى ما أعلنه المخرج خالد يوسف عن غناء الكينج محمد منير أغنية مسلسل سره الباتع، الذى يتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل،

مدحت صالح

يغنى النجم مدحت صالح، تتر مسلسل "حضرة العمدة"، الذى تخوض بطولته النجمة روبي، بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين والمقرر عرضه في شهر رمضان على قناة الحياة، والأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

محمد الحلو وحنان ماضى

كشف الفنان محمد الحلو عن تقديمه تتر مسلسل "ضرب نار" للنجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، برفقة الفنانة حنان ماضى، مشيرًا إلى أن الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز.

دنيا سمير غانم

تخوض النجمة دنيا سمير غانم، السباق الرمضانى من خلال مسلسل "جت سليمة" المقرر عرضه خلال الشهر الكريم على قناة CBC، والمكون من 15 حلقة، وقررت دنيا سمير غانم غناء تتر مسلسلها والتي تتعاون فيه لأول مرة مع الشاعر أيمن بهجت قمر، والأغنية من الحان عمرو مصطفى وتوزيع نابلسى.

أحمد سعد

يكرر النجم أحمد سعد تعاونه مع النجم محمد رمضان في مسلسله الجديد "جعفر العمدة" الذى يخوض به محمد رمضان البطولة، حيث يغنى تتر المسلسل المقرر عرضه على قناة DMC.

إبراهيم الحكمى

بدأ المطرب السعودي إبراهيم الحكمي تسجيل الأغنية الخاصة بتتر مسلسل جميلة، الذي تقوم ببطولته النجمة ريهام حجاج خلال الموسم الرمضاني 2023، ومن المقرر عرضه عبر قنوات الحياة وCBC وON والمحور خلال الشهر الفضيل، إلى جانب عرضه على منصة Watch it.