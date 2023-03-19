شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر سيناوية فى "الكتيبة 101" وصعيدية بـ"حضرة العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة وفاء عامر انتعاشة فنية خلال شهر رمضان المقبل، إذ تشارك في مسلسلين مختلفين الأول هو مسلسل "الكتيبة 101" والتي تظهر بشخثصية سيناوية ضمن أحداثه، أما المسلسل الثانى هو "حضرة العمدة" والتي تجسد فيه شخصية سيدة صعيدية.

مسلسل الكتيبة 101 يسلط الضوء على تضحيات قدمها ضباط وجنود من أجل وطنهم مثلما، وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

أما مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.