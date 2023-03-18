شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أغانٍ فى فيلم "البطة الصفرا" برعاية عبد الباسط حمودة وأحمد أمين وأحمد الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع فيلم البطة الصفرا من تسجيل ثلاث أغاني خاصة بالفيلم سيتم طرحهم كمواد دعائية للفيلم بالإضافة لوجودها ضمن أحداثه.

الأغاني الثلاثة كلها من كلمات مصطفى البرنس وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع وهندسة صوتية ماهر صلاح، وجاءت الأولى بصوت الفنان عبد الباسط حمودة والثانية للفنان أحمد أمين وهو أحد ضيوف الشرف بالعمل، والأغنية الثالثة للمطرب الصاعد أحمد الخطيب.



كواليس أغاني فيلم البطة الصفرا

وكان المخرج عصام نصار قد انتهى من تصوير الفيلم منذ أسبوعين، والفيلم من بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل، بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ وفرح الزاهد ابرام سمير وحسن أبو الروس واحمد طلعت، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان صلاح عبد الله وسامي مغاوري بالإضافة إلى الفنان عمرو رمزي، ويارا عزمي، والفنانين احمد طارق واسماعيل فرغلي وأنور، ودخل الفيلم مرحلة ما بعد التصوير تمهيدا لعرضه تجاريا في موعد سيتم تحديده لاحقا.

وكان الفيلم قد تم تصويره في مجموعة من مواقع التصوير المختلفة داخل القاهرة والجيزة، وهو قصة وسيناريو وحوار محمود، وإخراج عصام نصار.