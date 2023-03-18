شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يوجه رسالة لنجل محمد ثروت بعد إصابته بمرض مناعى نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المطرب تامر حسني، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو للمخرج والمطرب أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت بعد إصابته بمرض مناعي نادر وسفره للعلاج بالخارج.

وكتب الفنان تامر حسني: "أحمد ثروت صديقي وابن الفنان الغالي أوي المطرب الكبير محمد ثروت بمنتهي الحب والرضا والإيمان تقبل محنة كبيرة من ربنا أنه يصاب بمرض نادر يؤثر على رجله وميمشيش، وكان بيحضر لزواجه، وفي كلامي معاه قولتله أنا كنت بكلمك أهون عليك والحقيقة لاقيته مش محتاج وهو من إيمانه بقضاء ربنا مهون على نفسه ونفسيته في أعلى درجات الرضا بيهزر ومبسوط، قولتله بإيدك تحول المحنة لمنحة وقالي أنا بعمل كده دلوقتي وفاهم الاختبار كويس وهنجح فيه وهخف وهمشي تاني على رجلي.

وفضل يحكي طول المكالمة عن حب أسرته واهتمامهم بيه وإخلاص خطيبته وقد إيه الموقف بين معدنها الأصيل وإزاي بتسانده وبتسهر على رحته طول الوقت، أنا كمان بشكرهم وبشكرها جدًا وبحييها على قلبها وتربيتها الأصيلة.

ربنا يشفيك يا أحمد ويفرح قلبك بقدر ثقتك العظيمة في ربنا، الثقة العظيمة اللي أنا شوفتها النهاردة وافرح معاك في فرحك قريب إن شاء الله، ادعوله معايا يا شباب ربنا يشفيه ويشفي كل مريض.