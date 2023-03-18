شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج الفيلم الكرواتى "مصنع الفيلم": مشاهد الأبيض والأسود تعبر عن النوستالجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُرضت 3 أفلام قصيرة ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وهى الفيلم الكرواتي التسجيلي "مصنع الفيلم" ومدته 15 دقيقة إخراج سيلفستار كولباس، ويدور حول الأفلام التي تتابع عرض الصور والحالة التي أصبحت عليها، خاصة تلك التي أنتجها مصنع فوتوكيميا للأوراق والمواد الفيلمية بكرواتيا، حيث يرصد الفيلم ظهور علامات التحلل على الأفلام، كما يرمي بظلاله على الجوانب السلبية للانتقال إلى النظام الرأسمالي.

وعرض الفيلم الروائي اللبناني "في عزاء الذاكرة" ومدته 18 دقيقة والمشارك ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، والفيلم الثالث هو الفيلم الروائي القصير العراقي "ترانزيت" ومدته 16 دقيقة إخراج باقر الربيعي، وتدور أحداثه حول يعقوب الذي يعمل بقسم الإحصاء بأحد المستشفيات، حيث يجيب على عائلات الضحايا المفقودين خلال فترة الحرب، أحيانا يصيبه القلق والكرب جراء الاتصالات التي يتلقاها.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة لمخرج الفيلم الكرواتي "مصنع الفيلم" سيلفستار كولباس إدارتها الكاتبة الصحفية ميداء أبو النضر الذي أكد خلالها أنه استغرق خمس سنوات في التحضير للفيلم وجمع المادة الفيلمية من مصنع المواد الفيلمية المتخصص فيها من سنوات طويلة وهذا جعل لقطات كثيرة ظهرت بالأبيض والأسود كنوع من النوستالجيا "الحنين للماضي".

وأشار كولباس إلى أنه بدأ الإخراج وعمره 47 سنة ولديه نحو 10 أفلام، منهم 6 وثائقية، وقبل أن يحترف الإخراج كان يعمل مصورا، وأنه خلال هذا العام سيكون لديه فيلم طويل يجهز له، كما أكد أن الفيلم التسجيلي في كرواتيا لم يصل لمستوى الاحتراف فهو أقرب إلى التليفزيون.

وعن مشاركته في مهرجان الإسماعيلية قال: هذه المرة الثانية التي أشارك فيها في المهرجان، حيث شاركت منذ 10 سنوات، ووصفه بأنه مهرجان احترافي ويقدر جدا ضيوفه بجانب جودة ما يقدم.