شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تدفعك لمشاهدة "رسالة الإمام" فى دراما رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان وانطلاق موسم الدراما الأمثر تنافسية على مستوى العام، وهو الموسم الذى يشهد عودة للدراما التاريخية من خلال مسلسل "رسالة الإمام" الذى يدور حول أحد أهم الأئمة في التاريخ الإسلامي ممن شكلوا وعاءاً تشريعياً ومنهجاً في التفجير لا نزال نستلهم ونستنبط منه إلى الآن، وهو ما يجعل الكثيرون يراهنوا على العمل مثلما يظهر خلال التقرير التي الذى نسلط فيه الضوء على 5 أسباب قد تدفعك لمشاهدة العمل الذى يقوم ببطولته خالد النبوي وسيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر".

أهمية الإمام الشافعى ومقامه التاريخى

يمتلك الإمام الشافعي أهمية تاريخية كبيرة في التاريخ الإسلامي، فيكفى أنه ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه، وهو أيضاً إمام في علم التفسير وعلم الحديث، وقد عمل قاضياً.

واشتهر طوال حياته بفطنته وذكاءه، وفصاحته وإتقانه للغة بصورة كبيرة حتي صنف من أهم الشعراء ويكفيه شهادة الأئمة أنفسهم فيه، وفى علمه، مثلما قال الإمام أحمد عنه : «كان الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس».

أيضاً مع علمه الكبير وشهرته الواسعة رآه الكثيرون إمام قريش الذى قال عنه النبى محمد صلى الله عليه وسلم "عالم قريش يملأ الأرض علماً".

خالد النبوي

يعتبر خالد النبوي من أهم الفنانين الذين يعرفوا بموهبتهم الكبيرة، كما اشتهر بأنه واحد ممن يتقنوا الأدوار التاريخية ببراعة شديدة، مثلما حصل في هوليود خلال فيلم Kingdom of Heaven حينما لعب دور لا يزال في الذاكرة إلى الآن، أيضاً برع في بطولة مسلسل ممالك النار خلال شخصية "طومان باى".

وهو الأمر الذى جعل اختيار خالد النبوي لأداء الشخصية موفق للغاية، وجعل الكثيرون ينتظروا العمل من أجل المراهنة على طريقة أداءه لشخصية محل تقدير كبير من الجميع.

إظهار وسطية الإسلام ضد التيارات المتشددة

دوماً ما عرف عن الإمام الشافعى وسطيته، وهو ما يجعل عمل مسلسل عنه في غاية الأهمية، إذ يعتبر مواجهة لأصحاب التشدد والمغالاة الشديدة، خاصة أن الشافعي معروف عنه آراء عديدة وسطية، لا زالت محل إحترام إلى الآن من العلماء والأئمة الذين رأوه سابق عصره، فقد عُرف بمذهبان ما بين واحد في العراق ثم أصدر فتاوي أخري في مصر برؤية جديدة تناسب البيئة بها.

عودة الدراما التاريخية

أيضاً يمثل العمل عودة للدراما التاريخية التى تستعيد بها مصر مكانتها فى هذا العالم وريادتها، إذ دوماً ما عرف عن الدراما التليفزيونية المصرية تأثيرها الكبير فى منطقة الشرق الأوسط من المحيط للخليج، بسبب أعمال تاريخية مميزة لا تزال محل إحترام الجمهور العربى إلى الآن.

مصر والإمام

عاش الإمام الشافعي فترة كبيرة من حياته فى مصر، وله حكايات عديدة بها، فقد كان يحظي بعلاقة مبنية على الإحترام الشديد مع آل البيت وتحديداً السيدة نفيسة، بالإضافة لدفنه فى مصر، وهو ما يظهر أهمية مصر فى التأثير دائماً واحتضان الجميع.