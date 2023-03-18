شكرا لقرائتكم خبر عن إحياء ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ على مسرح الجمهورية يوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي دار الأوبرا ذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ من خلال حفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي المقام بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد في الثامنة مساء غدٍ الإثنين على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مختارات من أهم أعمال العندليب الاسمر الخالدة منها كنت فين، على حسب وداد، حبيببها، رسالة من تحت الماء، لست قلبي، قارئة الفنجان، يا مالكا قلبى، فاتت جنبنا.. أداء أيمن مصطفى، محمد الخولي، محمد متولي، ياسر سعيد، أحمد رجب، وائل أبو الفتوح، محمد حسن متولي، أمير الرفاعي وعازفة الفلوت داليا إمام.

المعروف أن عبد الحليم حافظ أحد رموز الغناء العربى وأهم المطربين العاطفيين المصريين اسمه الحقيقي عبد الحليم على شبانة ، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية فى 21 يونيو عام 1929 ، التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943وتخرج فيه عام 1949 ، عمل لمدة 4 سنوات مدرساً للموسيقى بطنطا ثم الزقازيق واخيراً بالقاهرة، تقدم باستقالته من التدريس والتحق بعدها بفرقه الإذاعة الموسيقية عازفا على آله الأوبوا، اكتشفه الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب وسمح له باستخدام اسمه الاول "حافظ" بدلا من شبانة ، قدم اولى اغانيه ( صافيني مرة ) التي لحنها محمد الموجي وقصيدة "لقاء" كلمات صلاح عبد الصبور والحان كمال الطويل بعدها حقق نجاحا ساحقا ولقب بالعندليب الأسمر، تعاون مع العديد من عباقرة التلحين منهم محمد الموجي ، كمال الطويل ، بليغ حمدي وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ، توفى بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركاً ارثاً فنياً ضخماً ما زال يثرى الساحة الغنائية فى مصر والوطن العربى .