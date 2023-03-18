شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب الرئيس الشرفى لمهرجان شرم الشيخ تكتب رسالة اليوم العالمى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت الهيئة الدولية للمسرح برئاسة المهندس محمد سيف الافخم، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب" سيدة المسرح العربي"، والرئيس الشرفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لكتابة رسالة اليوم العالمي للمسرح الـ62 الموافق 27 مارس من كل عام.

وأكد المخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان سعادته بهذا الاختيار فهو اختيار مستحق، ومؤكد أن اختيارها جاء لكونها رمزًا فنيًا عربيًا فريدًا وهامًا في مجال المسرح، فقد ساهمت سيدة المسرح العربي، في رفعة وسمو أبو الفنون، ليس لكونها فنانة عبقرية الأداء فحسب، بل لكونها عاشقة للمسرح حتى النخاع، واستمر عطائها المسرحي لأكثر من 70 عامًا، والذي جعلها تلقب بسيدة المسرح العربي.

ويذكر أنه قد شارك في كتابة رسالة اليوم العالمي للمسرح خلال الأعوام السابقة، كبار المسرحين العالميين، ومن بينهم: هيلين ميرين، شهيد نديم، كارلوس سيلدرن، ايزابيل هيبوبرت، اناتولي فاسيلييف، كريستوف فارليكوفسكي، بريت بيلي، داريو فو، جيسيكا أ. كاهوا، جودي دينج، اوغستو، روبير لوباج، الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، فيكتورهيجو راسكن باندا، فتحية العسال، وغيرهم.

يذكر أنه كانت قد انتهت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في شهر نوفمبر 2022 ، وجاري حاليا تجهيز الدورة الثامنة والتي ستنطلق أيضا خلال شهر نوفمبر 2023 ، والمهرجان يقام برعاية وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء، يرأس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير محمد صبحي ويرأس المهرجان شرفيا الفنانة الكبير سميحة أيوب .