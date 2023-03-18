شكرا لقرائتكم خبر عن "عبد الجبار راجل مفترى عايز يقتلنى أنا وولدى".. نيللى كريم فى "عملة نادرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "كتب الزمان اسمه.. على درفتين الباب.. هيجينا وفي يده.. في يده كشف حساب" بهذه الكلمات بدأ البرومو التشويقي لمسلسل "عملة نادرة" بطولة الفنانة نيللي كريم، بصوت الفنان الكبير محمد منير، والذي شهد ظهور صراعات كبيرة بين عائلتي "عبدالجبار"، و "أبو عصايا"، ومحاولة نادرة حماية نادرة.

كما يحاول عبد الجبار (جمال سليمان) قتل نادرة (نيللي كريم)، وابنها بسبب الورث، إذ تأتي نادرة خلال أحد مشاهد البرومو وهي تردد "عبد الجبار راجل مفتري كان عايز يقتلني أنا وولدي"، في محاولة منها لحماية ابنها الصغير من بطش أهل زوجها.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.



عملة نادرة

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الأخر تعاونه مع نيللى كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سوياً مسلسل "فاتن أمل حربى" العام الماضى وقبله "لأعلى سعر".

وقدمت نيللى كريم مسلسل "فاتن أمل حربى" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته شريف سلامة، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، خالد سرحان، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، جيلان علاء، جمال يوسف، حاتم صلاح، هبة كامل، أحمد طلعت، أحمد ماجد وضيوف الشرف أحمد صادق، بثينة كامل، يارا جبران، لمياء الأمير، محمد الصاوى، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.