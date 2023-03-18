شكرا لقرائتكم خبر عن جونى يتجه إلى التمثيل فى برومو مسلسل "الكبير أوى 7".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قناة on أمس برومو تشويقيا جديدا لمسلسل "الكبير أوي" الجزء السابع، المقرر عرضه حصريًا على شاشتها خلال الماراثون الرمضاني المقبل، وسيطرت الكوميديا على المشاهد المختلفة للبرومو، كما ظهر "جوني" وهو يقوم بمشهد تمثيلي، وبعدها خلال مؤتمر صحفي لمسرحية بعنوان "جريمة في المجاري" من بطولته، وإخراج "هدرس"، فضلاً عن مشاركة الفنان محمد محمود كضيف شرف، وسط مفارقات كوميدية عديدة لأبطال العمل.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حاتم صلاح، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا، نور اللبنانية، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.



الكبير اوي

يعرض مسلسل الكبير أوى 7، للنجم أحمد مكى حصريًا على قناة ON، في سباق دراما رمضان وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

أما جونى فمازال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.