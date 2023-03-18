شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفي يظهر مصابًا فى كواليس مسلسل "مذكرات زوج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان طارق لطفي تصوير مسلسله "مذكرات زوج"، ببعض شوارع مصر الجديدة، استعدادًا للانتهاء من العمل المقرر عرضه حصريًا على شاشة قناة cbc في رمضان المقبل، ومنصة watch it الإلكترونية.

ونشر المخرج تامر نادي مخرج العمل صورة تجمعه بطارق لطفي من كواليس تصوير مشاهده في مصر الجديدة، عبر حسابه على "إنستجرام"، حيث ظهر خلال الصورة مصابا، معلقا عليها: "مذكرات زوج رمضان 2023".



كواليس مسلسل "مذكرات زوج"

مسلسل "مذكرات زوج" مكون من 15 حلقة، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، ويشارك في بطولته بجوار طارق لطفي كل من: عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، وعمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فرح يوسف، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث المسلسل في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.

يذكر أن مسلسل "مذكرات زوج" يشهد التعاون الثانى الذى يجمع بين الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مع الفنان طارق لطفى فى الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "شهادة ميلاد" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2016، وكان وقتها التجربة الثانية لعائشة بن أحمد فى الدراما المصرية بعد "ألف ليلة ولية".