شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم وجومانا مراد فى كواليس مسلسل "عملة نادرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة العدل جروب كواليس من مسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللى كريم، حيث جمعت المشاهد بين كل أبطال العمل المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل.

وتدخل النجمة نيللى كريم منافسات دراما رمضان المقبل مرتدية الجلباب الصعيدى للمرة الأولى فى مشوارها خلال مسلسل "عملة نادرة"، المقرر عرضه حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، ويناقش نيللى خلال العمل العديد من القضايات التى تخص المرأة وتدخل فى صراعات مع عائلة زوجها على الميراث وتتعرض للظلم إلا أنه لن تترك حقها أو الذى ظلمها.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الأخر تعاونه مع نيللى كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سوياً مسلسل "فاتن أمل حربى" العام الماضى وقبله "لأعلى سعر".