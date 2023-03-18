شكرا لقرائتكم خبر عن "جعفر ورث هم أبوه من بعده".. watch it تروج لمسلسل "جعفر العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it الإلكترونية لمسلسل "جعفر العمدة" الذي من المقرر عرضه على شاشتها خلال الماراثون الرمضاني المقبل، إذ نشرت صورة من البرومو للفنانة هالة صدقي وهي تتحدث عن جعفر العمدة وكيف ورث كل شيء من والده.

وعلقت المنصة على الصورة قائلة: "جعفر ورث هم أبوه من بعده، وشال فوقه هم أكبر، انتظروا مسلسل جعفر العمدة على WATCHIT ".



جعفر العمدة

مسلسل " جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

وكان محمد رمضان قام بطرح أغنيتن دعائيتين للعمل، الأولى بعنوان "أنا قادر" بصوت الفنان أحمد سعد، والثانية "أنا كبيرها" بصوت إسماعيل الليثي.