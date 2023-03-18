شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار: عندى مشروع مُتكامل لتقديم تراث كبار نجوم الموسيقى والغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم الكبير علي الحجار أنه لديه مشروع من فترة يحمل اسم "100 سنة غنا" يتمنى خروجه إلى النور خلال الفترة المقبلة وهدفه تقديم تراث كبار نجوم الموسيقى والغناء.

وأضاف خلال ندوته في ”الخليج 365” أنه تقدم لتلك المشروع أيام وزير الثقافة فاروق حسنى ووافق عليه، وقدمه لصندوق التمنية الثقافية، وهو يؤرخ لتاريخ الغناء من أيام محمد عثمان وعبده الحامولى، إلى بليغ حمدى ولم أضع لنفسى أجر فيه .

وأشار إلى أنه مشروع يهمنى جدًا، ولابد الشعب المصرى من الجيل الجديد، معرفة التاريخ من خلال توصيل الاغانى بمعالجة موسيقية حديثة .

وقال الحجار: سعيت لتقديم المشروع في قناة تليفزيونية وعملت دراسة تصوير كل يوم حلقتين، واستعنت كونى رسام باستشهاد عدد من المواقف منها رسم سيد درويش ودخول ايمان البحر درويش والحديث عن تاريخ جده والفن الذى ساهم فيه للعالم العربى .

واحتفى ”الخليج 365” بمشوار النجم الكبير علي الحجار في ندوة فنية تحدث من خلالها عن كواليس ألبومه المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والذى يحمل اسم "بطلة حكايتى"، فيما تحدث عن تعاونه مع الموسيقار فاروق الشرنوبى فى الألبوم بعد غيابهم أكثر من 20 عاما.

كما تحدث عن غيابه عن التمثيل، وتتطرق خلال الندوة عن تقديمه تتر مسلسل "جزيرة غمام" فى موسم رمضان الماضى، ومدى نجاحه وتعلق الجمهور به، وتناولت الندوة عددا من الأغانى التي قدمها في مشواره منها "الزين والزينة" و"عارفة" و"مسألة مبدأ" وغيرها.

وحرص الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلسي إدارة وتحرير الخليج 365، ورئيس التحرير التنفيذي الكاتب عبد الفتاح عبد المنعم، والناقدة علا الشافعى مديرة التحرير المشرف على قسم الفن وتليفزيون الخليج 365، وقيادات من الخليج 365، وعلي الكشوطى رئيس قسم الفن، وزملاء القسم جمال عبد الناصر وزينب عبد اللاه ومصطفى القصبي وباسم فؤاد ولميس محمد، على استقبال الحجار داخل صالة تحرير الجريدة.