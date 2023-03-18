أحمد حلمي يُعلن عن مسلسله الجديد عبر الراديو في رمضان رفقة هنا الزاهد

القاهرة - لايف ستايل
أعلن الفنان أحمد حلمي عن مسلسله الإذاعي الجديد، الذي يقوم ببطولته ويحمل اسم "مطلوب عريس"، والمنتظر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.ونشر حلمي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للبوستر الرسمي لمسلسل "مطلوب عريس"، وظهر عليه وبجواره هنا الزاهد، وعلق قائلا: مطلوب عريس على راديو النيل، رمضان٢٠٢٣، الساعه ٤ عصراً".
وتشارك الفنان أحمد حلمي والفنانة هنا الزاهد، مؤخرا في مسرحية "ميمو"، الذي تم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
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