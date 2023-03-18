كتب امير فتحي في السبت 18 مارس 2023 05:55 مساءً - شارك الفنان طارق صبري متابعيه بمقطع فيديو يوثق من خلاله تواجده مع زوجته الفنانة شيري عادل بجزر المالديف لقضاء شهر العسل .
نشر طارق صبري مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “انستجرام”، ظهر فيه من داخل حمام السباحة والذي تم التقاطه له بواسطة زوجته شيري عادل .
وأرفق طارق صبري الفيديو بتعليق أعرب من خلاله عن سعادته بهذه التجربة والمكان، فقال: “الاستمتاع بلحظات مميزة مع حبيبتي” .
فيما نشرت شيري عادل صورة لها بحسابها على موقع “انستجرام”، ظهرت بها وهي تجلس أمام البحر، وكتبت في تعليقها عليها: “لحظات هادئة في الجنة .. ما مدى روعة هذا المكان” .
يذكر أن الفنان طارق صبري كان قد احتفل بعقد قرآنه على الفنانة شيري عادل بشهر أكتوبر الماضي في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين .
وسبق وأن تحدثت شيري عادل عن تفاصيل زواجها من طارق صبري في مقابلة لبرنامج “the insider بالعربي” مشيرة إلى أن ارتباطهما جاء بعد علاقة صداقة استمرت بينهما لمدة 6 سنوات .
وعلقت على ذلك قائلة: “احنا نعرف بعض من 6 سنين من بنات سوبر مان، صحاب جدا وحصل مواقف وحاجات مش هلحق احكيها دلوقتي” .
وبسؤالها عن وقت حدوث شرارة الحب بينهما، أجابت شيري: “مقدرش اقولك على ميعاد معين، هو الموضوع فجأة كده حصل” .
كانت هذه تفاصيل خبر “بشهر العسل” .. أحدث ظهور لشيري عادل وطارق صبري من جزر المالديف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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