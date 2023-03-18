“بشهر العسل” .. أحدث ظهور لشيري عادل وطارق صبري من جزر المالديف

كتب امير فتحي في السبت 18 مارس 2023 05:55 مساءً - شارك الفنان طارق صبري متابعيه بمقطع فيديو يوثق من خلاله تواجده مع زوجته الفنانة شيري عادل بجزر المالديف لقضاء شهر العسل .

نشر طارق صبري مقطع فيديو عبر حسابه على موقع “انستجرام”، ظهر فيه من داخل حمام السباحة والذي تم التقاطه له بواسطة زوجته شيري عادل .

وأرفق طارق صبري الفيديو بتعليق أعرب من خلاله عن سعادته بهذه التجربة والمكان، فقال: “الاستمتاع بلحظات مميزة مع حبيبتي” .

فيما نشرت شيري عادل صورة لها بحسابها على موقع “انستجرام”، ظهرت بها وهي تجلس أمام البحر، وكتبت في تعليقها عليها: “لحظات هادئة في الجنة .. ما مدى روعة هذا المكان” .

يذكر أن الفنان طارق صبري كان قد احتفل بعقد قرآنه على الفنانة شيري عادل بشهر أكتوبر الماضي في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين .

وسبق وأن تحدثت شيري عادل عن تفاصيل زواجها من طارق صبري في مقابلة لبرنامج “the insider بالعربي” مشيرة إلى أن ارتباطهما جاء بعد علاقة صداقة استمرت بينهما لمدة 6 سنوات .

وعلقت على ذلك قائلة: “احنا نعرف بعض من 6 سنين من بنات سوبر مان، صحاب جدا وحصل مواقف وحاجات مش هلحق احكيها دلوقتي” .

وبسؤالها عن وقت حدوث شرارة الحب بينهما، أجابت شيري: “مقدرش اقولك على ميعاد معين، هو الموضوع فجأة كده حصل” .