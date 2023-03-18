الموت يفجع فنان مصري شهير في زوجته

كتب امير فتحي في السبت 18 مارس 2023 05:55 مساءً - أعلن الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عن وفاة زوجة الفنان مجدي فكري يوم أمس الجمعة 17 مارس . قال منير مكرم في منشور له عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “الدوام لله .. زوجه أخي، الفنان مجدي فكري .. والصلاة بمسجد الحصرى ظهرا .. الدوام لله” . ومن المقرر إقامة عزاء الفقيدة يوم الإثنين المقبل من مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين . كما نعت الفنانة لقاء سويدان وفاة زوجة الفنان مجدي فكري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” . فكتبت: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجة الزميل العزيز مجدي فكري .. وصلاة الجنازة من مسجد الحصري بعد صلاة الظهر” .

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