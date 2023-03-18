بـ «التايجر و«الحجاب» سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهدوا كيف اختلفت إطلالتها!

كتب امير فتحي في السبت 18 مارس 2023 05:55 مساءً - نشرت الفنانة سارة سلامة عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة صور من أحدث ظهور لها.

وتفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية.

إطلالة جديدة لـ سارة سلامة

ظهرت سارة بإطلالة جذابة، فارتدت فستان من التايجر واعتمدت أن يكون شعرها منسدلا ووضعت مكياج صاخب حتي يبرز ملامح وجهها.

وتتميز سارة سلامة، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد سارة سلامة على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.

سارة سلامة وعمليات التجميل

سارة سلامة دائمًا ما تتعرض للهجوم شديد من قبل جمهورها بسبب صورها التي تقوم بنشرها، حيث يتهمها الكثيرين بإجراء عمليات تجميل التي تغـير ملامحها، حيث تبدو وكأنها خضعت ل «فيلر»، كما تغـير شكل خدودها، مما يؤدي لتكهنات الجمهور حول إجرائها «بوتكس» بجانب «الفيلر»، بالإضافة لعملية نفخ الشفاه.

سارة سلامة في مسلسل «الأجهر» رمضان 2023

وعلى الصعيد الفني، تشارك سارة سلامة خلال الموسم رمضان 2023 المقبل في مسلسل الأجهر، مع الفنان عمرو سعد.

ونشرت سلامة عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام، صورة لها من على البوستر الرسمي لمسلسل “الأجهر”، وعلقت قائلة: “بسم الله توكلنا على الله، نوله، رمضان 2023، الأجهر عمرو سعد، سارة سلامة”.

ودعم الجمهور الفنانة سارة سلامة بشكل كبير بعد نشرها الصورة، حيث علق العديد من متابعيها متمنين لها النجاح والتوفيق، كما جاءها تعليق من بطل العمل عمرو سعد، حيث كتب لها: “النجمة، بالنجاح إن شاء الله”.

وتدور أحداث المسلسل حول بطل العمل يوسف الذي يجد نفسه متهماً بقتل أمه ثم مسؤولاً عن إخوته، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفياً إلي عدد من الدول الإفريقية، ويغوص في عالم العصابات وتتأرجح حياته بين الطبقات المخملية والبحث عن الأمان المفقود.

مسلسل الأجهر بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، أحمد مجدي، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي وغيرهم ومن تأليف ورشة ملوك، ومن إخراج ياسر سامي.

آخر أعمال سارة سلامة

أحدث أعمال سارة سلامة، المسلسل الكوميدي إسعاف يونس، الذي قام ببطولته محمد أنور وعدد من النجوم الشباب، من إخراج معتز التوني.

مسلسل “إسعاف يونس” تعتمد أحداثه على ظهور نجم، كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم، منهم: أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

يُذكر أن سارة سلامة انتهت منذ فترة من تصوير فيلم «خلي بالك من اللي جاي»، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب رانيا يوسف، ومجدى كامل وصلاح عبد الله وأحمد سلامة ونور فخرى، تأليف حمدى يوسف، وإخراج حمدى يوسف وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض حتى الآن.

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